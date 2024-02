La giornalista che ha accusato Geolier chiede scusa: “Mi sono posta male, basta minacce”

PUBBLICITÀ

“Non ti senti di aver rubato un po’ la vittoria di ieri? Oggettivamente c’erano delle esibizioni come quella di Skin con i Santi Francesi o Angelina Mango che sinceramente, con tutto il rispetto, fossi in te mi sentirei un po’ a disagio chiedendomi ‘ma come, ho vinto io in confronto a loro?’”. Questa la domanda posta a Geolier in conferenza stampa a Sanremo dalla giornalista Marzia Forni, all’indomani della serata duetti vinta dal cantante napoletano insieme con Luché, Gué e Gigi D’Alessio.

La stessa ha, poi, rincarato la dose alludendo ad un eventuale televoto pilotato per l’artista: “Chiariscimi solo questa cosa, girano voci (che come tali sono voci e ho bisogno che tu possa confermare o smentire) che tu o chi per te abbia fatto dei tutorial su come votare con 5 sim diverse”.

PUBBLICITÀ

Una domanda che ha lasciato senza parole anche gli altri giornalisti in sala stampa ma a cui Geolier ha saputo rispondere senza batter ciglio: “In realtà io mi sento a disagio a dover rispondere a questa domanda“, ha risposto il 23enne di Secondigliano, applaudito anche dai presenti.

La serata duetti ha poi lasciato spazio a diverse critiche per Geolier, finito davanti a tutti ma soprattutto ad Angelina Mango, la vincitrice attesa. “È esagerato, io mi diverto facendo musica e facendo quello che amo. Sono felice. Ieri ha vinto il rap. Sul palco mi sentivo accanto a persone molto più grandi me: Gué e Luché hanno fatto la storia del rap, poi Gigi D’Alessio… Io rappresento la Napoli dei ragazzi che ce la vogliono fare. Esiste la Napoli bella e la Napoli brutta come in ogni città”.

“Io sono partito da Secondigliano, sono partito dal rione e la mia prospettiva non è mai cambiata. Ai ragazzi dico che devono pretendere il futuro che gli spetta: io ho fatto la valigia da Secondigliano e sono arrivato a Sanremo. Nessuno ti regala niente“, ha spiegato in conferenza stampa l’artista.

Le scuse della giornalista

Attraverso un video, diffuso sui canali social, la giornalista ha chiesto scusa per la sua domanda: “Faccio questo video per rispondere a tutti i messaggi. Ho ricevuto minacce e auguri di morte e ho bloccato i commenti. Rispondo: è stato tutto travisato, ho posto male la domanda utilizzando in maniera improria il termine “rubare”. Volevo chiedere a Geolier se lui non avesse ritenuto altre esibizioni (nella serata cover, ndr) più meritevoli della sua“. Poi ha aggiunto: “Ho visto sia le prove che la diretta e alcune esibizioni sono state di altissimo livello. Anche quella di Geolier, ma altri meritavano di più. Mi sono posta male, lo so. In sala stampa molti erano pro Angelina Mango ma mi sono chiesta come fosse possibile che Geolier avesse vinto con quei numeri interrogandomi sul televoto“. “Si è parlato di call center e di utilizzo delle sim, così ho chiesto direttamente a lui che mi ha detto di non saperne nulla e che lui ha una grande fan base. In molti si chiedevano questa cosa. Mi è dispiaciuto passare per razzista: chi mi conosce sa bene che io non sono così e non ho nulla contro Napoli, i napoletani e Geolier. Però vi prego basta con gli insulti e gli auguri di morte. La mia era solo una valutazione sulla serata delle cover”, ha concluso. I Fan sotto casa di Geolier, l’artista: “Prima hanno fischiato loro, adesso fischiamo noi” Ieri sera in migliaia hanno atteso Geolier al suo ritorno a Secondigliano dopo il secondo posto al Festival. Un vero e proprio bagno di folla per il 24enne con fuochi d’artificio. Nessuna delusione quindi per la sconfitta al fotofinish nonostante il 60% al televoto, anzi il suo popolo è molto orgoglioso del suo percorso a Sanremo. “Finalmente sono tornato a Napoli. Sono felice“, sono le prime parole del rapper 23enne. Il 24enne si è poi affacciato dal balcone di casa per godersi lo spettacolo. Sotto il suo appartamento in migliaia ai quali Geolier dice: “Io ho vinto perché ho tutto questo qui”. Poi ha aggiunto: “Prima hanno fischiato loro, adesso fischiamo noi” e via al coro di fischi intonato dai fan e dallo stesso artista. Poi a mani giunte ha fatto capolino a tutti i fan presenti, numerosissimi, e li ha ringraziati per la loro vicinanza.