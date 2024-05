Si finge carabiniere per truffare un’anziana, scarcerato giovane di Napoli

PUBBLICITÀ

Era accusato di estorsione ma il gip ha riqualificato il reato in truffa, concedendo all’indagato l’obbligo di dimora. Si tratta di Pirro Emanuele Donato, classe 1995, residente a Napoli, difeso dagli avvocati Tiziana de Masi e Gaetano D’Esposito.

Questi i fatti. Insieme ad un’altra persona avrebbe telefonato alla persona offesa presentandosi come Carabiniere e avrebbe falsamente rappresentato che la di lei figlia era stata coinvolta in un sinistro stradale dal quale erano derivate lesioni gravi ai danni di un terzo. Nella telefonata avrebbe evidenziato la necessità per la figlia di ottenere immediatamente del denaro per pagare un avvocato che intervenisse tempestivamente. Inoltre si sarebbe presentato presso l’abitazione della persona offesa qualificandosi come Carabiniere rappresentando la necessità e l’urgenza di un intervento del legale — costringendo così la vittima a procurarsi e consegnare loro la somma complessiva pari a 1000 euro in contanti ed oggetti in oro (tre collane, 2 fedi nuziali e un anello.

Accogliendo la tesi degli avvocati difensori, il gip del Tribunale di Roma dott.ssa Francesca Ciranna ha con cesso l’obbligo di dimora a Napoli e l’obbligo di presentazione a Pirro Emanuele Donato