La Reggia Designer Outlet cresce ancora. Nuovi spazi ed insegne andranno presto ad arricchire l’offerta del centro McArthurGlen di Marcianise, il primo Outlet della Campania e più grande del Sud Italia.

La nuova area si estende su una superficie di 5.300 metri quadrati e ospiterà 25 nuove insegne tra i brand di spicco della moda italiana ed internazionale. Un investimento economico di 20 milioni di euro che il Gruppo inglese ha stanziato prima della pandemia e che, come da piano strategico, conferma la dinamicità di McArthurGlen e gli interessi sul territorio campano.

“Vogliamo guardare oltre questo periodo e l’apertura di quella che noi definiamo Fase 3 de La Reggia Designer Outlet vuol essere un segnale di ottimismo e fiducia verso il futuro, così come una grande opportunità per il territorio in termini di occupazione e rilancio dell’economia, prevediamo infatti che a regime ci saranno oltre 200 nuovi posti ed occasioni di lavoro”, spiega Fabio Rinaldi Centre Manager de La Reggia. “Il nostro Gruppo crede da sempre nei territori che ci ospitano e questo investimento, che si aggiunge a quello ongoing, testimonia l’intento di voler restituire qualcosa ad un territorio che ci ha donato molto”.

Opportunità e impiego sono proprio le parole chiave di un progetto di collaborazione avviato da McArthurGlen e Generation Italy, fondazione non profit nata dalla società di consulenza strategica McKinsey & Company. Per lavorare all’interno di uno dei numerosi punti vendita in apertura, Generation Italy offre infatti un corso di formazione gratuito, parte del programma Giovani e Lavoro di Intesa Sanpaolo, della durata di 2 settimane e aperto a tutti i giovani di un’età compresa tra i 18 e i 29 anni.

L’apertura della nuova area è fissata per l’Autunno 2021. Il progetto architettonico è nel solco della continuità e nello stile McArthurGlen: con le tipiche architetture mediterranee, slarghi e strade, giardini, fontane e punti di ristoro e relax.Con questa ulteriore espansione la superficie totale de La Reggia passerà da 26.600 ad oltre 32mila mq. L’ampliamento interessa anche l’area parcheggi: ai 2500 posti auto attuali se ne aggiungeranno altri 800 per un totale di 3300 posti auto in aree parcheggio full service con telecamere, stalli regolari, verde e filodiffusione, posti riservati ai disabili e postazione per la ricarica delle auto elettriche.

Ogni anno la Reggia Designer Outlet ha registrato numeri in crescita a conferma di un modello vincente, quello del centro commerciale open air, vivace ed accogliente, dove lo shopping è vissuto come experience, piacevole e in totale sicurezza, e con un risparmio fino al 70%.

Il centro si colloca strategicamente sull’asse autostradale Napoli – Roma, a 32 km da Napoli e a 10 km dalla città di Caserta. Oggi conta 138 negozi, tra insegne locali e brand internazionali come Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Moschino, Michael Kors, Church, Adidas, Levi’s ed altri ancora – un’area bambini, bar e ristoranti. Inaugurata a febbraio 2010, ampliata nel 2011, la Reggia è inoltre il quinto centro italiano del Gruppo inglese McArthurGlen, leader in Europa nello sviluppo e gestione dei designer outlet con ben 26 Designer Outlet in 10 paesi: Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna.