Lacrime di gioia ma anche di dolore, sposa riceve proposta di matrimonio con un audio del padre defunto

Una giovane coppia rende una proposta di matrimonio memorabile. Emily ha da poco perso il padre, quando il suo fidanzato decide di far divenire realtà il loro sogno di diventare coniugi. La ragazza, molto legata al padre, ha sempre tenuto molto al suo parere e alle sue opinioni. Il ragazzo tenendone conto, ha così trasformato in magia la proposta di matrimonio.

La proposta di matrimonio

Il promesso sposo aveva ottenuto la «benedizione» dal suocero prima che morisse, e per regalare la “presenza” del padre alla giovane ragazza, aveva registrato quanto accaduto.

Prima della fatidica frase “Mi vuoi sposare?”, dal monitor all’improvviso si è udita la voce del padre di Emily: “Figliolo, hai la mia benedizione. Non mi resta molto tempo su questa terra. So che ami Emily e so che ti prenderai cura di lei. Dio ti benedica, hai il mio permesso di sposarla”. Emily, sopraffatta dalle emozioni, è scoppiata in lacrime.

“So quanto fosse importante per te che io ottenessi il permesso di tuo padre, e sono riuscito a ottenerlo solo pochi giorni fa. Vuoi sposarmi?” ha chiesto emozionato il ragazzo ottenendo il consenso della sua futura sposa.

La ragazza commossa abbraccia il fidanzato, grata per aver fatto sì che suo padre potesse essere parte di un momento così importante per lei, ed emozionata per il suo futuro di coppia.