L’Arpac sconsiglia il bagno al Lido Mappatella: “Colibatteri dieci volte il consentito”

L’Arpac “sconsiglia” la balneazione nel mare di Napoli. Come si legge sul portale, nella acqua del Lido Mappatella e della costa di Posillipo sono presenti enterococchi intestinali in una concentrazione dieci volte quella consentita dalla legge per la balneabilità, e escherichia coli cinque volte oltre il limite. In parole povere, scarichi fetali.

I rilevamenti dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania risalgono allo scorso 19 luglio. Nelle aree analizzate sono state rinvenute notevoli quantità di schiuma densa e marrone. Si tratta, in realtà, di zone classificate di solito in modo positivo. Da chiarire, quindi, quale sia il motivo dei recenti risultati delle analisi. Una ipotesi potrebbe essere quella degli scarichi abusivi.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | Mare inquinato, scatta il divieto di balneazione in un tratto di Licola [ARTICOLO 25/07/2022]

Divieto di balneazione a Licola in un tratto di mare di 899 metri, denonimanto Lido di Licola. La parte interessata va dall’alveo dei Camaldoli fino ai confini con il Comune di Giugliano. A firmare l’ordinanza di divieto è stato sabato il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, dopo i prelievi effettuati dall’Arpac. Nell’attesa che vengano fatte nuove analisi, il tratto di mare resta dunque interdetto alla balneazione.