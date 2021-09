Era ricercato da mesi e si nascondeva nell’hinterland. A stanarlo ieri i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando Provinciale di Napoli che hanno così arrestato Gennaro Capuano, 49enne del quartiere napoletano di Forcella. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Napoli. Ricercato da Maggio scorso, Capuano è stato individuato e bloccato in Via Falcone nel comune di Grumo Nevano. Condotto al carcere di Poggioreale, sconterà 12 anni di reclusione per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Capuano viene ritenuto dagli inquirenti contiguo al clan Mazzarella.

