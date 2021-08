Continuano i festeggiamenti in casa Inter… dopo il poker al debutto con il Genoa: a far festa stavolta è Lautaro Martinez, squalificato con i Grifoni, ma che si è “rifatto” subito, per il suo 24° compleanno, trascorso con la dolce metà Agustina Gandolfo, la figlia Nina e i compagni di squadra. “Grazie a tutti – il messaggio dell’argentino – per essere venuti in questo giorno per me speciale. Grazie per i messaggi, li ho letti tutti. Grazie alla mia piccola grande famiglia che sono il motore e la forza di ogni giorno”.

Quindi il messaggio di Agustina: “Buon compleanno amore della mia vita. Desidero soltanto che tu sia felice. Sei il papà migliore del mondo. Ti amiamo”.

Lautaro Martinez ha ospitato tutti nel suo attico super lusso, con vista su City Life, uno dei quartieri più glam e ricercati (oltre che costosi) di Milano. Il centravanti dell’Inter e la fidanzata Augustina si sono agghindati in coppia, con un look decisamente originale. Ma essendo firmato Dolce&Gabbana… hanno fatto il loro figurone. Lautaro è in canottiera in jersey di cotone con stampa farfalle abbinata a un costume corto da bagno, con tanto di slider (ciabatte a fascia) in gomma ai piedi e occhiali da sole. Agustina sceglie un outfit coordinato della stessa collezione con t-shirt corta in jersey, pantaloncini in popeline e bikini. Ai piedi un paio di zeppe in pelle di coccodrillo e occhiali da sole stampati family.Super fashion… ma anche festa super cafona, visto che tutti si sono scatenati tra balli in costume e sciabattate varie.

– Tutti presenti i compagni di squadra di Lautaro Martinez: da Nicolò Barella (il più scatenato di tutti) con la moglie Federica, a Danilo D’Ambrosio con Enza, fino a Roberto Gagliardini con Nicolee perfino i due nuovi acquisti nerazzurri, Edin Dzeko e Hakan Calhanoglu. “Grazie a tutti per essere venuti in questo giorno per me speciale”, ha detto agli amici Lautaro Martinez. “E grazie alla mia piccola grande famiglia che sono il motore e la forza di ogni giorno”. Per festeggiare (anche) la vittoria dell’Inter nella prima giornata del nuovo campionato.