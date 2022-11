L’inverno si anticipa: in arrivo freddo gelido, temporali e nevicate a bassa quota

Ancora pochi giorni e le temperature caleranno drasticamente. Come spiegato dagli esperti de ilMeteo.it, tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre l’Italia potrebbe essere investita da una ondata di gelo. Inoltre, entro il Ponte dell’Immacolata andrà seguita con attenzione la questione neve, che potrebbe scendere fino a quote molto molto basse (localmente fino in pianura).

In linea generale, quinidi, la prossima settimana potrebbe materializzarsi il primo vero assalto dell’inverno, con temperatura rigide per la prima volto anche sotto le medie stagionali in gran parte dello Stivale. Dalla Russia si metteranno in moto delle masse d’aria gelide di origine artico-continentale che piano piano riusciranno a conquistare tutto il Vecchio Continente, Italia compresa.

In particolare, si legge: “Entro il ponte dell’Immacolata (8 Dicembre) non sono da escludere episodi di neve fino a quote di pianura, in particolare sulle regioni del Nord, mentre al Centro-Sud non mancheranno occasioni per nuove fase instabili, con rovesci a carattere temporalesco, a causa della formazione di cicloni sul bacino del Mediterraneo”.