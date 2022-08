Lotta all’aumento delle bollette, i partiti pressano il governo Draghi

Intervenire subito, e fino qui tutti d’accordo. Ma se il pressing su Mario Draghi per muoversi al più presto contro il caro-energia unisce tutti gli schieramenti, a dividere i partiti sono non solo le ricette da mettere in campo ma anche le modalità per trovare le risorse.

Caro energia: le proposte dei partiti in vista delle elezioni

A chi invoca un maxi-scostamento di bilancio come ai tempi della crisi Covid, Matteo Salvini in testa, Giorgia Meloni – in linea con quanto continua a predicare Palazzo Chigi – oppone un fermo no: agire in fretta va bene, perché le bollette sono “una priorità assoluta”, ma, è l’altolà della leader di Fdi, niente nuovo debito. Non dovrebbe essere questa, comunque, la settimana clou. Intanto dovrebbe arrivare, via decreto ministeriale, la mini-proroga di altri 15 giorni, fino al 5 ottobre, dello sconto di 30 centesimi per benzina e diesel, in modo da scavallare il voto.

La Lega: “Apriamo il Parlamento e fissiamo un tetto ai costi di luce e gas”

Matteo Salvini torna a sollecitare un intervento sul nodo energia. “Litighiamo su tutto, ma sulle bollette di luce e gas apriamo subito il Parlamento e mettiamo un tetto agli aumenti“. “Basta copiare la Francia di Macron“, perché “questa è un’altra guerra e i lavoratori rischiano di morire con le aziende chiuse“. Quanto ha detto il segretario della Lega durante un incontro elettorale; ricordando che “questa è la proposta della Lega“, ma che “da giorni Letta tace su questo“.

Forza Italia dice no ad un altro debito contro il caro bollette

Pronta a collaborare la presidente di Fdi Giorgia Meloni. “Ci troviamo in Parlamento lunedì e proviamo ad approvare delle norme che consentano ai cittadini di avere una situazione sostenibile“. Contro il caro bollette fare “nuovo debito è l’ultima ratio. Perché l’Italia è già indebitata fuori controllo. E visto che questi debiti li pagheranno i nostri figli penso che dobbiamo farci attenzione. Ma quella delle bollette è una priorità assoluta“. Da Forza Italia, Antonio Tajani dice sì allo scostamento di bilancio, ma solo “se la situazione dovesse precipitare“.

Il PD: “Intervento improcrastinabile”

“È improcrastinabile un intervento sia italiano che europeo per bloccare le bollette e fermare la speculazione in corso sull’energia prodotta da rinnovabili. Ne ho discusso stamani al distretto industriale della pelle di Arzignano in Veneto. Siamo pronti a sostenere l’intervento del governo“, scrive il segretario del Pd, Enrico Letta su Twitter. (ANSA)