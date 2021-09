La Campania torna a sorridere grazie al Lotto: nell’ultima estrazione, riporta Agipronews, sono state centrate vincite per oltre 35 mila euro. La più importante è andata a Castel Volturno, in provincia di Caserta, dove è arrivata un premio di 15.250 euro grazie a una giocata di tre numeri effettuata sulla ruota di Napoli. Da segnalare anche altre due vincite da 10 mila euro ciascuna a Marigliano, in provincia di Napoli. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,5 milioni di euro, per un totale di 839 milioni da inizio anno.

Le altre notizie | Cliente non si accorge del premio, ma il tabaccaio di Minori è onesto: “Non hai vinto 500 euro ma 1000” [Articolo del 23 settembre 2021]

Dopo il clamoroso caso di cronaca che ha riguardato il tabaccaio di Materdei a Napoli, fuggito con un biglietto vincente del gratta e vinci da ben 500mila euro, dalla Costiera Amalfitana arriva tutta un’altra storia fatta di onestà.

Protagonista della vicenda è sempre un tabaccaio che ha condiviso il suo racconto sui social network. Si tratta di Angelo Sammarco, proprietario dell’omonima tabaccheria di Minori. Come racconta Angelo, un signore si è recato presso la tabaccheria per comprare un gratta e vinci della serie Miliardario. Dopo averlo grattato al di fuori del tabacchi l’uomo ha esclamato di aver vinto 500 euro. A quel punto il tabaccaio passa il gratta e vinci sotto l’apposito lettore per verificarne la vincita e si accorge che in realtà la vincita era ben più sostanziosa.

Il fortunato cliente non aveva vinto infatti 500 euro ma ben mille euro e non si era accorto affatto del secondo numero vincente. I numeri corrispondenti alla vincita erano infatti due e non uno, ed entrambi da 500 euro. Ovviamente il signore ha ringraziato Angelo per l’onestà: il tabaccaio avrebbe potuto infatti dargli la cifra richiesta, ovvero i 500 euro e tenere il restante. “Come vedete non solo gli ho detto che aveva preso di più ma non sono nemmeno scappato. Oggi mi faceva male a coscia”- scherza Sammarco sui social, chiaro riferimento all’episodio accaduto qualche settimana fa a Napoli.