Dolore a Caserta per Luca, il 46enne trovato senza vita in casa

Lacrime di dolore a Caserta per la scomparsa di Luca Ardizzone, 46enne trovato senza vita all’alba di oggi. A riportare la notizia è Edizione Caserta.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Ancora da chiarire le cause del decesso dell’uomo, la cui dipartita ha gettato nello sconforto l’intera comunità. Ad ogni modo, pare che la morte sia legata a cause naturali: a stroncarlo potrebbe essere stato un malore, sulla cui natura sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della locale Compagnia.

Sgomento in tutto il quartiere per la tragica notizia giunta alle prime ore dell’alba. Luca Ardizzone era molto ben voluto e conosciuto da tutti così come il fratello, titolare di un bar della zona.

Ieri un altro lutto nel Casertano, 42enne muore in un tragico incidente

Terribile tragedia quella che si è consumata ieri a Pietravairano, nel Casertano, dove un operaio di 42 anni, Luciano Gambella, ha perso la vita in un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto intorno alle 18, quando una squadra dei vigili del guoco del Comando provinciale di Caserta e del Distaccamento di Piedimonte Matese sono intervenute sul posto.

L’uomo ha sbandato con l’auto, per motivi ancora in fase di accertamento. I vigili del fuoco sono riusciti a liberare l’uomo dalle lamiere dell’auto, e consegnarlo al 118. Gli operatori sanitari purtroppo, però, non sono riusciti a fare altro che constatare il decesso. Per il 42enne disposta l’autopsia. L’operaio lascia la moglie e due figli piccoli.