Scappa dai botti e cade nel lungomare di Napoli, lieto fine per Viola: è stata salvata da un cameriere

Momenti di paura quelli vissuti la sera di domenica due gennaio, quando un cane è caduto dal lungomare di via Caracciolo a Napoli. L’animale a quattro zampe, per fortuna, è stato prontamente salvato da un cameriere dello chalet di Mergellina. Il suo nome e Salvatore ed è stato ascoltato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Quest’ultimo ha diffuso le parole del giovane e, inoltre, ha invitato l’eventuale compagno dell’animale a quattro zampe a farsi avanti. O, altrimenti, chiunque voglia adottarlo.

Il lieto fine

Per fortuna il lieto fine non è mancato. A raccontare come si è conclusa la vicenda è lo stesso Borrelli.

“Domenica sera 2 gennaio un cameriere, Salvatore, di uno chalet di via Caracciolo a Napoli ha tratto in salvo un cane che era finito in mare. L’episodi raccontato dallo stesso Salvatore, di nome e di fatto, al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che lo ha reso noto sui propri profili social. Dopo aver visto il video si sono fatti avanti i dipendenti dell’ufficio postale Barra San Giovanni. Questi ultimi si sono messi in contatto con Borrelli e hanno raccontato che Viola è un cane di quartiere e che è fuggito durante la notte di capodanno. Il motivo? Aveva paura dei botti dall’area in cui vive da 13 anni proprio alle spalle.





I postini avevano organizzato diverse ricerche senza successo nei giorni scorsi appena scoperto la scomparsa del cane che vive appunto in uno spazio antistante l’ufficio postale di Barra San Giovanni. Solo grazie alla campagna social promossa da Borrelli e dal conduttore radiofonico Gianni Simioli hanno scoperto dove si trovava il cane e lo sono andati a prendere. In questo video il ritorno a casa di Viola. Una storia di grande umanità che ha fatto emergere il gran cuore di Salvatore e dei dipendenti delle poste italiane. Questa cagnolina è riuscita a far emergere il meglio da tutti”.