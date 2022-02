Made in Sud, Marco Maddaloni al posto di Stefano de Martino: è il favorito

Stefano De Martino avrebbe detto no alla conduzione di Made in Sud. La notizia la dà TvBlog. Al suo posto potrebbe condurre Marco Maddaloni. il programma, dopo un anno di stop, dovrebbe tornare su RaiDue. A questo punto senza conduttore o meglio, con un nuovo volto. Pare infatti che De Martino, nello stesso periodo della messa in onda del programma comico, voglia partecipare al serale di Amici di Maria De Filippi come giudice. E quindi addio Made in Sud: ‘al cuor non si comanda’ ed è noto che il conduttore è nato artisticamente proprio nello studio Fascino. Il conduttore è ora al comando di Stasera tutto è possibile e al centro del gossip per il suo presunto ritorno con Belen Rodriguez.

“Made in Sud” | Marco Maddaloni nuovo conduttore al posto di Stefano De Martino?

Dopo il forfait di Stefano De Martino si infiamma il toto-conduttore. In pole ci sarebbe quello di Marco Maddaloni. Il judoka avrebbe dalla sua non solo le origini meridionali, ma anche una certa dimestichezza con il mezzo televisivo – pur non essendo propriamente un conduttore – maturata negli anni attraverso le sue partecipazioni a varie trasmissioni. In tanti si augurano che Maddaloni possa davvero essere il nuovo conduttore di “Made in Sud”, programma dove, tra l’altro, al di là della sua attuale avventura come presentatore dello show teatrale, è spesso ospite. Si è fatto conoscere dal pubblico tv vincendo sia l’adventure game “Pechino Express (in cui faceva coppia con Massimiliano Rosolino). Sia L’Isola dei Famosi.

Marco Maddaloni è un judoka conosciuto grazie alle 4 medaglie ottenute ai mondiali di judo, alla vittoria ai Campionati Italiani nella categoria under ’73, oltre a essere stato concorrente e vincitore de L’Isola dei Famosi 2019. Marco Maddaloni torna all’Isola dei Famosi 2021 per vivere con gli aspiranti naufraghi Fariba Therani e Ubaldo Lanza per insegnare loro l’arte della sopravvivenza.