Magnifico gesto a Napoli, trova portafogli con 1380 euro e lo restituisce al proprietario

Trova un portafogli con 1380 euro in strada a Napoli e lo restituisce al proprietario. Un gesto meraviglioso quello di cui si è reso protagonista un cittadino extracomunitario, di origine srilankesee, che invece di farsi ingolosire dalle banconote si è immediatamente recato in caserma e ha consegnato il portafogli ai carabinieri. Grazie alla sua denuncia, il proprietario è stato ritrovato ed ha potuto tornare in possesso di soldi e documenti.

L’azione dell’uomo non è stata ignorata negli uffici della III Municipalità Stella-San Carlo all’Arena del Comune di Napoli che in queste ore sta cercando di rintracciarlo. La volonta è quella di proporlo per un pubblico encomio. “Il proprietario, saputo del ritrovamento, ha ringraziato e gli ha anche promesso una piccola ricompensa” le parole a fanpage.it di Carlo Restaino, consigliere della III Municipalità che si sta occupando della vicenda.

Ora bisognerà risalire all’uomo, di cui si conosconon le generalità: “Appreso questa bellissima notizia vorrei ringraziare a nome della comunità il cittadino srilankese e mi piacerebbe incontrarlo come consigliere per un riconoscimento pubblico. Queste sono le persone perbene”.