Mala di S. Antimo e Grumo, tante condanne ma anche 9 clamorose assoluzioni

Tante condanne e diverse assoluzioni per gli imputati nel blitz che vede a processo 22 imputati coinvolti nell’inchiesta sulla mala di S. Antimo e Grumo. Tutti condannati tranne Russo Agostino ritenuto il capo del clan Verde, per il quale erano stati chiesti 15 anni Francesco Guarino, Camillo Petito, Vladimiro Pagano e Ida Mennetta.

Queste le condanne Angelino Armando 16 anni, Arena Antonio 10 anni, Angela Belardo 3 anni , Antimo Belardo 8 anni, Antimo Ceparano 13 anni e 4 mesi, Emanuele Chiatto 8 anni, Salvatore Di Domenico 10 anni, Stefano Fantino 12 anni, Francesco Guarino ASSOLTO, Francesco Ianniciello 8 anni, Massimiliano Imbeba 8 anni, Ida Mennetta 8 anni, Vladimiro Pagano ASSOLTO, Gaetano Pecoraro 10 anni, Camillo Petito ASSOLTO, Carmine Petito 10 anni, Antonio Quaranta ASSOLTO, Nicola Rinaldo 8 anni, Agostino Russo ASSOLTO, Salvatore Saviano ASSOLTO, Leopoldo Scotti ASSOLTO, Pasquale Verde ASSOLTO.

Estorsioni, compravendita di voti per il controllo delle amministrazioni locali, gestione delle piazze di spaccio presenti sul territorio: sono questi gli affari gestiti dal doppio gruppo criminale imparentato con il clan Verde di Sant’Antimo. Le indagini ricostruiscono anche la serie di attentati eseguiti sul territorio.

Tra le figure principali dell’inchiesta c’è quella di Angelino Armando, il quale era dedito soprattutto all’illecita detenzione e cessione di droga e detenzione di armi, “senza tuttavia assurgere al ruolo di capo o partecipe dei clan Verde”. La circostanza che lo stesso Angelino sia stato “destinatario di un certo numero di biglietti per le giostre situate in quel periodo a Sant’Antimo per festeggiare il Santo Patrono, non sembra francamente un elemento rilevante per provare la contestata condotta associativa”, scrivono i magistrati. Eppure Angelino viene chiamato in causa da un parente, pentitosi di recente, tal Antonio Iorio, la cui collaborazione con la giustizia è iniziata il 18 dicembre 2021.

Nel collegio difensivo ci sono gli avvocati: Beatrice Salegna, Teresa Frippa, Daniele Pasquariello, Antimo Verde, Mirella Baldascino, Alessandro Barbieri, Antonio Verde, Maria Concetta Luzzi, Raffaele Chiummariello, Maria Guerra, Alfonso Quarto, Gerardo Rocco di Torrepadula, Rocco Maria Spina, Marco Simonelli, Daniele Ionà, Teresa Auriemma e Mario Angelino.