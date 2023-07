Nascondeva in casa due pistole, 27enne arrestato a Volla

PUBBLICITÀ

I carabinieri di Torre del Greco hanno arrestato Luca Romano, giovane ritenuto responsabile di detenzione di arma clandestina e ricettazione. Il 27enne è stato sorpreso dai militari dell’Arma nella sua abitazione di Volla. Lì i carabinieri hanno trovato e sequestrato una pistola calibro 22 con matricola abrasa e relativi 40 proiettili e una pistola modello PPK risultata oggetto di smarrimento con all’interno 7 proiettili. Le indagini proseguiranno con degli accertamenti balistici sulle armi per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.

COLPI DI PISTOLA ESPLOSI IN PROVINCIA DI NAPOLI: INDAGINI DEI CARABINIERI

Ieri sera i carabinieri della stazione insieme ai colleghi della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare sono intervenuti a via Stabia a Sant’Antonio Abate. Poco prima ignoti avevano esploso alcuni colpi d’arma da fuoco. Ritrovati 3 i bossoli calibro 9 in strada e sequestrati: indagini in corso.

PUBBLICITÀ

RAID AD AFRAGOLA

I Carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti a via Venezia Giulia per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Poco prima ignoti avevano sparato diversi colpi. I militari hanno rivenuto e sequestrato 12 bossoli calibro 9. Inoltre 12 i fori presenti nella serranda di una pizzeria. Indagini in corso da parte dei Carabinieri