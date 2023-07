Bombe a Ponticelli, stangata per i De Luca Bossa

PUBBLICITÀ

Sono indicati come i responsabili della bomba fatta esplodere sotto l’abitazione di Ciro Naturale, il ras vittima di un agguato qualche giorno fa. Per i ‘bombaroli’ dei De Luca Bossa è arrivata oggi la sentenza. Una stangata per il gruppo capeggiato da Christian Marfella, fratellastro di Antonio De Luca Bossa alias Tonin o sicc.

L’indagine, condotta dal Nucleo investigativo del Comando provinciale dei carabinieri consentì di identificare mandante ed esecutori materiali dell’attentato dinamitardo del 23 luglio 2022 nel quale, a seguito di un’esplosione causata da un ordigno posto all’interno di un veicolo, si verificava il danneggiamento delle vetrate di diverse abitazioni e il danneggiamento di tre autovetture parcheggiate. Nel processo svoltosi con il rito abbreviato sono arrivate le condanne a nove anni per Marfella, stessa condanna per Luca Concilio, Lorenzo Valenzano e Alessandro Ferlotti, sei anni e sei mesi per Ciro Flauto e sei anni per Annamaria Amitrano.

