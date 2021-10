Nuova testimonianza davanti alla Prima Sezione – collegio B – del tribunale di Napoli Nord nel processo sugli intrecci tra camorra-politica e imprenditoria a Marano. Alla sbarra i fratelli Aniello e Raffaele Cesaro (difesi dall’avv, Vincenzo Maiello), Simeoli Angelo (difeso dall’avvocato Giovanni Lo Russo) e l’ex sindaco di Marano Mauro Bertini (difeso all’avvocato Ivan Filippelli). Dopo le dichiarazioni di Antonio di Guida e del pentito Giuliano Pirozzi, nell’ultima udienza è stato chiamato a testimoniare Salvatore Speranza, diventato collaboratore di giustizia a seguito di un agguato agli inizi degli anni ’90. Speranza, interrogato dalla procura, ha raccontato una serie di retroscena sui rapporti tra politica e mondo della malavita. Ma durante il controesame, è caduto spesso in contraddizione. L’avvocato Lo Russo, infatti, ha sottolineato come la sua sia una collaborazione avvenuta prima dell’arresto di Simioli. Il pentito è andato in difficoltà nella ricostruzione degli incontri avvenuti tra Simioli ed alcuni politici dell’area nord di Napoli.

La prossima udienza è prevista per il 18 novembre

Il processo

L’attività investigativa aveva consentito di documentare come gli imprenditori santantimesi Aniello e Raffaele Cesaro, in società occulta con esponenti del sodalizio camorristico dei Polverino di Marano di Napoli e, in particolare, con il sostegno economico del capo clan Polverino Giuseppe detto ‘o Barone, tra gli anni 2005/2006 fossero riusciti ad aggiudicarsi la concessione per l’esecuzione dei lavori di realizzazione del locale Piano di insediamento produttivo. I successivi approfondimenti, sviluppati attraverso mirati accertamenti di tipo patrimoniale e bancario a riscontro del contenuto di intercettazioni e di dichiarazioni rese dagli indagati successivamente all’operazione del maggio 2017, hanno permesso di ricostruire il ruolo avuto da parte di figure appartenenti alla Amministrazione comunale di Marano di Napoli e al settore dell’imprenditoria nella specifica vicenda.

In particolare, dalle nuove risultanze, è emerso come Bertini Mauro, destinatario della misura degli arresti domiciliari, anche previa indebita corresponsione della somma di 125mila euro da parte dei fratelli Aniello e Raffaele Cesaro, avrebbero favorito l’aggiudicazione alla società riconducibile a quest’ultimi della concessione per la commessa dell’importante opera pubblica, del complessivo valore di oltre 40 milioni di euro. In tale contesto, Simeoli Angelo cl. 1942, alias Bastone, altro indagato destinatario della misura degli arresti domiciliari, imprenditore edile già a processo per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (clan Polverino), pienamente compartecipe dell’accordo corruttivo, monetizzava, celando tali operazioni nell’ambito di attività svolte da proprie società, 5 assegni bancari per complessivi 62 mila e 500 euro, somma poi fatta avere al Bertini, a saldo di altri 50mila euro, corrisposti in contanti al primo cittadino di allora direttamente dai fratelli Cesaro.

Bertini e Simeoli sono inoltre indagati per la realizzazione, tra gli anni 2004-2006, in violazione del PRG comunale vigente, di un complesso residenziale composto da 27 appartamenti e 9 attività commerciali, edificato con l’abbattimento di una vecchia tenuta in stato di abbandono, denominata Masseria Galeota. I lavori sono stati eseguiti da una società di costruzioni del Simeoli che, al fine di ricevere le previste autorizzazioni, consegnava a Bertini, sindaco in carica dell’epoca, una somma di denaro non quantificata. Infatti, Santelia, dirigente dell’Ufficio tecnico, già a processo, poi prescritto, per le relative violazioni in materia urbanistica, su direttive del sindaco Bertini, aveva consentito a Simeoli di presentare il progetto con una semplice Dichiarazione di inizio attività (D.i.a.), in luogo della necessaria concessione edilizia.