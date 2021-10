Arrestato il ras del clan Mazzarella, girava con un revolver nel quartiere. Ieri sera gli agenti del Commissariato San Giovanni–Barra e i Falchi della Squadra Mobile, nel transitare in via delle Ninfe, hanno notato un 43enne che, alla loro vista, tentava di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di una pistola revolver Smith & Wesson calibro 357 Magnum caricata con 6 cartucce e 1480 euro di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Arma nascosta negli slip. Umberto Galiero, ras del clan Mazzarella, è stato arrestato per porto abusivo di arma clandestina e ricettazione.

LE ALTRE OPERAZIONI A NAPOLI

Ieri pomeriggio gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Comunale Limitone d’Arzano all’altezza della IV traversa, hanno notato due furgoni con i portelloni aperti e due uomini intenti a caricare degli scatoloni di grandi dimensioni.

I due, alla vista degli operatori, hanno tentato di allontanarsi velocemente per eludere il controllo ma i poliziotti li hanno raggiunti e bloccati ed hanno rinvenuto, all’interno di entrambi i veicoli, 25 colli contenenti 1248 stecche di tabacchi lavorati esteri privi del marchio dei Monopoli di Stato per un peso complessivo di circa 250 kg.

Ciro Tortora e Claudio Iazzetta, napoletani di 38 e 62 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Infine i due veicoli sono stati sottoposti a sequestro.