Mare Fuori dal piccolo al grande schermo, l’annuncio: “Stiamo preparando un film per il prossimo anno”

PUBBLICITÀ

Dopo tre stagioni di grande successo, la quarta di Mare Fuori è sul set e lo sarà fino a settembre ma intanto si lavora ad un film spin off della serie fenomeno amata dai giovani che ha al centro i ragazzi dell’Istituto Penale per Minori di Napoli.

Lo ha annunciato ai Nastri d’argento Grandi Serie a Napoli il produttore Roberto Sessa di Picomedia artefice del progetto andato ben oltre ogni aspettativa.

PUBBLICITÀ

Mare Fuori diventa un film, l’annuncio ai Nastri d’Argento Grandi Serie a Napoli

“Stiamo sul set da circa un mese con la quarta serie consegneremo alla Rai nei tempi e poi decideranno per la messa in onda”, ha detto Sessa dei nuovi episodi ancora con la regia di Ivan Silvestrini. E poi l’anticipazione: “Ci stiamo preparando per l’anno prossimo ad un film”.

Mare Fuori è la serie dell’anno ai Nastri d’argento Grandi serie, la cui cerimonia di premiazione è questa sera a Napoli.

A riportarlo, l’Ansa.