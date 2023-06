Paura ad Afragola, due uomini feriti a colpi di machete e di pistola

PUBBLICITÀ

Poco dopo le 20:45 due persone sono state ferite in via Francesco Russo ad Afragola. Sul posto sono intervenuti carabinieri del nucleo radiomobile di Casoria. I feriti Vincenzo e Raffale Sepe sono stati trasportati da 118 presso ospedale di Frattamaggiore, da verificare le condizioni. Il primo ha riportato ferite di arma da taglio all’addome mentre il secondo ferite da colpo d’arma da fuoco. Sopralluogo in corso

Paura nella notte a Napoli, 24enne fermato dai carabinieri dopo gli spari

Martedì notte diverse chiamate al 112 hanno segnalato l’esplosione di colpi d’arma da fuoco in Piazza Masaniello. I carabinieri della pmz stella sono intervenuti sul posto e scoperto che a premere il grilletto era stato un 24enne di origini georgiane, irregolare sul territorio nazionale. I colpi erano a salve e l’uomo ha consegnato spontaneamente una pistola scacciacani. 3 i proiettili che teneva in tasca. Il 24enne è stato denunciato ma non sono ancora chiare le motivazioni del suo gesto.

PUBBLICITÀ