“Ti amerò per sempre amore mio”, la dedica per Sofia: una settimana fa la promessa di matrimonio

Tragedia a San Giorgio a Cremano per la morte improvvisa di Mariasofia Paparo. La 27enne, nuotatrice professionista, è stata uccisa da un infarto che non le ha lasciato scampo. La giovane, ricordata da tutti come una persona solare e sempre disponibile, era prossima alla Laurea e, solo qualche settimana fa, aveva dato promessa di matrimonio. È stata insieme ad altri quattro atleti la prima a far parte dello storico Master Team Speedo nato nel 2019 per la prima volta in Italia.

Tante le dediche sui social: “Sei stata un angelo che ha cambiato la mia vita dandomi la forza di fare cose che non avrei mai potuto pensare di fare. Mi hai insegnato il vero amore, mi hai insegnato di nuovo a sorridere e ad essere felice. Avevamo una vita davanti e sei andata via così. Ti ho amato dal primo giorno che ti ho visto Mariasofia Paparo pronta per gareggiare insieme nel porto di Baia, mi hai fatto penare nel conquistarti, ma poi avevi accettato di vivere questa fantastica avventura insieme e mi hai regalato i più bei due anni della mia vita. Io ti ricorderò così sempre, come la mia bellissima Maria sofia, e sarò per sempre il tuo ciccino. Ti amo e ti amerò per sempre amore mio”

Collaboratrice Swim4Life Magazine, prima atleta del Master Team Speedo, vera e instancabile sportiva. “Siamo sconvolti nell’apprendere e divulgare la terribile notizia della perdita di Maria Sofia Paparo, scomparsa alla prematura età di 27 anni a causa di un arresto cardiaco. Nell’ultimo anno aveva cambiato completamente vita, trasferendosi per amore. Lo scorso 13 marzo aveva dato promessa di matrimonio”.

“Abbiamo condiviso bracciate, sorrisi, lacrime, gioie, dolori. Abbiamo condiviso il mondo oltre l’acqua. Eri bella, solare, sprizzavi gioia da tutti i pori. Eri allegria, eri una forza della natura un uragano. Ti vorrò sempre bene amica mia. Ciao sofy, mi hai spezzata”. ” Ho appena saputo Quando un membro del branco viene a mancare il dolore e il vuoto sono ancora più forti… Purtroppo la vita vera viene conosciuta solo da quelli che soffrono, amano, lottano, credono e …alla fine,improvvisamente devono abbandonare la corsa… Spero che tu possa continuare a nuotare felice tra le nuvole meravigliosa guerriera”

Tra i tanti messaggi di cordoglio c’è quello dell’Università Parthenope di Napoli: “è scomparsa prematuramente Mariasofia Paparo laureanda magistrale del Dipartimento di Scienze e Tecnologie (si sarebbe laureata ad aprile) e nuotatrice professionista: l’Ateneo partecipa al dolore della famiglia e di tutti i suoi amici. L’ultimo saluto a Maria Sofia avverrà oggi, 12 aprile, nella chiesa Sant’Antonio di Padova di San Giorgio a Cremano (NA), alle ore 15:00”.