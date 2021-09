La tragedia ha rovinato quello che doveva essere un giorno di festa all’insegna di un lieto evento familiare. Mario Leo è morto durante il banchetto nuziale che si è tenuto sabato scorso. Il 56enne, originario di San Gregorio Magno, è stato stroncato da un infarto mentre ballava con la figlia-sposa. Purtroppo a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118. Sotto choc i familiari e invitati che erano presenti alla cerimonia.

“Per la nostra comunità questo è un giorno triste, che difficilmente dimenticheremo. Il nostro caro concittadino, Mario Leo, ieri sera ci ha lasciati…Lo ha fatto troppo presto e in circostanze che rendono ancora più duro questo arrivederci. Siamo tutti profondamente addolorati e ci stringiamo con sincero affetto a tutti i suoi cari, in particolare alla moglie Margherita e agli amati figli Pina e Gregorio. Porteremo con noi il ricordo di Mario, che non ha mai perso occasione per regalare a tutti coloro che lo hanno conosciuto un sorriso contagioso e un momento di spensierata allegria“, questa la dedica pubblicata sulla pagina Facebook del San Gregorio Magno domenica scorsa.

L’ALTRO DRAMMA AL MATRIMONIO

Lo scorso 7 settembre un parroco stava celebrando il matrimonio di una giovane coppia, quando un malore lo ha stroncato davanti agli sposi. È morto così don Aldo Rosso nella chiesa di piazza San Marco a Vinchio nell’astigiano. Al momento dello scambio degli anelli don Aldo si è sentito male e si è accasciato davanti all’altare, lasciando gli invitati sotto choc.

Don Aldo era parroco dal 1974 ed era un’istituzione nella zona. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social sotto il post di cordoglio del Comune di Vinchio. Quando il 75enne è piombato a terra, un medico, presente tra gli invitati al matrimonio, ha provato a soccorrerlo ma non ha potuto fare nulla per salvarlo. Trasportato all’ospedale Massaia, è morto poche ore dopo, stroncato da un’emorragia cerebrale.