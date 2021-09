Raddoppiano i positivi in Campania, ci sono anche 4 vittime: il bollettino Covid di oggi

Pubblicato dalla Regione Campania il bollettino con tutti gli aggiornamenti relativi ai contagi da Covid nella giornata di oggi, 13 settembre 2021. Sono 301 i positivi del giorno su 19.455 tamponi effettuati. Purtroppo, si registrano anche 1 decesso nelle ultime 48 ore, mentre se ne aggiungono altri 3 ma registrati solo nella giornata di ieri.

Report posti letto su base regionale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

occupati: 21

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

occupati: 339

Inizio anno scolastico in Campania e Covid, De Luca avverte: “Dobbiamo fare uno sforzo”

“Abbiamo una situazione di grande tranquillità: abbiamo in Campania il livello più alto di vaccinati nel personale scolastico. Per quanto riguarda la popolazione studentesca, siamo al 75% per le secondarie superiori, dunque ottimo livello di vaccinazione”.

“Dobbiamo fare uno sforzo per quelle inferiori, per le medie, per stare tranquilli. Credo che cominciamo l’anno scolastico, a metà settembre, oggi, in condizioni serene. Procederemo con i tamponi molecolari nelle classi sentinella e manterremo alto il livello di attenzione e controllo. La situazione, in ogni caso, è incomparabilmente migliore rispetto a un anno fa. Dobbiamo insistere”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a Salerno.