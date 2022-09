Marta Fascina entra in Parlamento, la fidanzata di Berlusconi eletta a Marsala senza essere mai andata lì

“Lady B” avrà un seggio alla Camera in Sicilia. Pur non essendo mai transitata dall’Isola durante la campagna elettorale. Marta Fascina, la “quasi-moglie” di Silvio Berlusconi, alla fine, l’ha spuntata: nel collegio uninominale di Marsala, dove era stata schierata dal centrodestra, Fascina veleggia verso una vittoria tranquilla, con il 36,2 per cento dei consensi quando mancano solo 40 sezioni alla fine dello scrutinio. Il vantaggio sulla seconda, l’uscente grillina Vita Martinciglio, è ormai consolidato: le due sono separate da 9 punti percentuali. Solo terzo, con il 17 per cento, il candidato del centrosinistra, il presidente dell’assemblea regionale del Partito democratico Antonio Ferrante.

E dire che Fascina in Sicilia non si è proprio vista. L’unico riferimento all’Isola fatto dalla compagna di Berlusconi, da sempre estremamente taciturna, è contenuta nell’unica intervista rilasciata durante la campagna elettorale, una conversazione con Libero che risale a un mese fa: Fascina si limitò a dire di essere legata alla regione nella quale adesso è stata eletta deputata perché “da bambina mio padre mi ci portava in vacanza”.