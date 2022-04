Mascherina al chiuso, il Governo annuncia: “In alcuni luoghi resterà ancora l’obbligo”

Prorogare di un mese l’obbligo della mascherina al chiuso, come trasporti, cinema e teatri. Altrove basta una raccomandazione. Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa su RTL 102.5.

Ancora mascherine al chiuso e nei luoghi più affollati

Per le mascherine “si continua a mantenere l’obbligo al chiuso e riservarlo in alcune situazioni: trasporti pubblici, cinema, teatri, luoghi dove c’è un affollamento maggiore. Lì è ragionevole pensare a una proroga di un mese dell’obbligo. Per tutto il resto si può passare a una raccomandazione“. “Entro questa settimana – conclude – verrà presa una decisione. Ragioniamo per arrivare a un’estate senza restrizioni“.

Continua l’obbligo di vaccinazione negli ospedali fino a fine anno, da maggio niente più certificato verde

“Negli ospedali si continua a mantenere l’obbligo di vaccinazione fino a fine anno e, per coloro che non lo rispettano, non ci sarà la possibilità di essere reintegrati sul posto di lavoro. Questo è rimasto un punto fermo del Governo“. Mentre “per tutto il resto, dal primo maggio il Green Pass non sarà più richiesto” e questo “è il vero elemento di cambiamento, il segno tangibile di una fase nuova“. Ha detto Costa, sottolineando che “dopo due anni di regole dobbiamo veicolare messaggi rassicuranti ai cittadini che dimostrato un grande senso di responsabilità“.