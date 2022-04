Da Scampia a Capodimonte in bici, il progetto della nuova pista ciclabile è realtà

La nuova pista ciclabile attraverserà tre municipalità: la III, la VII e l’VIII, passando per Scampia si potrà arrivare a Capodimonte pedalando. In sella della propria bicicletta o utilizzando il monopattino si potrà arrivare a Capodimonte. Attraverserà tre municipalità passando per Scampia ci si potrà godere una sana passeggiata in bici.

Il progetto della pista ciclabile rientra nel Biciplan, il piano ciclistico della città di Napoli che è inserito all’interno del PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile. Il piano urbano prevede la realizzazione finale di circa 163 chilometri di percorsi ciclabili e la realizzazione di sistemi d’ausilio. Attraverso quest’ultimi si cercherà di superare le differenze di quote tra le varie zone della città.

La nuova pista ciclabile di Scampia

Si è ora in attesa che inizino i lavori per la costruzione della pista di Scampia, pare essere tutto pronto per l’avvio. Il progetto di fattibilità – tecnico economica, per il quale il comune ha già stanziato 50mila euro, è stato già realizzato. Approvato con delibera di giunta comunale 446 del 18 dicembre 2020, il progetto relativo all’intervento di: “Estensione della rete ciclabile cittadina: ambito Settentrionale – Scampia” sembra essere pronto per l’avvio. La società ‘Land Italia srl‘ il 17 gennaio 2022 ha consegnato gli elaborati di progetto. ‘Land Italia srl‘ ha quindi già revisionato i progetti secondo quanto indicato dai vari uffici tecnici.

Il sette aprile scorso il Comune di Napoli ha già preso atto delle decisioni prese nella conferenza dei servizi. La pista ciclabile di Scampia interesserà: la III Stella-San Carlo all’Arena, la VII Secondigliano, Miano e San Pietro a Patierno, e la VII Scampia, Piscinola, Marianella e Chiaiano.