Esplosione di almeno 3 colpi di pistola questa sera in via Circumvallazione Esterna, a Melito. Secondo le prime ricostruzioni un poliziotto fuori dal servizio in sella al suo scooter ha estratto l’arma di ordinanza e avrebbe sparato per difendersi da un tentativo di rapina. L’uomo ha riportato una ferita a una gamba dopo essersi scontrato con un’auto dove forse si trovavano i malviventi.

Il poliziotto è stato trasferito successivamente al Cto da un’ambulanza. Sul posto i poliziotti del Commissariato di Giugliano e i carabinieri della locale tenenza. Si attendono i rilievi da parte della Scientifica sui bossoli della pistola ritrovati in strada a poca distanza dal luogo dei fatti. A seguito della sparatoria, sulla Circumvallazione Esterna in direzione di Mugnano e Villaricca si è creato un ingorgo con le auto bloccate nel traffico. Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatta sono tuttora in corso.