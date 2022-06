Fermano venditrice abusiva di bibite a Mergellina, lei si infuria e picchia i poliziotti

Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Ferdinando e personale della Capitaneria di Porto di Napoli hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. L’operazione è finalizzata al contrasto dei fenomeni di abusivismo sul demanio marittimo nello specchio d’acqua antistante la zona di Mergellina.

Gli operatori hanno sorpreso, sulla spiaggia antistante la Rotonda Diaz, una donna che vendeva cibo e bevande sprovvista della relativa licenza. E che, durante le fasi dell’identificazione, ha iniziato a dare in escandescenze aggredendoli fisicamente fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, gli agenti l’hanno bloccata. In quei frangenti, è giunto sul posto anche il padre della donna che ha inveito verbalmente contro di loro.

D.S., 28enne napoletana con precedenti di polizia, è finita in manette per lesioni personali aggravate, minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, personale della Polizia Locale l’ha sanzionata per aver somministrato alimenti e bevande senza le prescritte autorizzazioni e sequestrato 231 bottiglie, tra bevande alcoliche e analcoliche.

Infine, il padre della donna, un 60enne napoletano con precedenti di polizia, denunciato per minaccia a Pubblico Ufficiale.