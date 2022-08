“Mi manchi tanto”, la struggente lettera al papà defunto ritrovata nel cimitero di Marcianise

Morto quando era solo una bambina ormai donna decide di scrivere una struggente lettera al papà e lasciarla sulla sua tomba, le sue parole fanno il giro del web. Al cimitero di Marcianise, nel casertano, una donna trova la struggente lettera e decide di condividere le emozioni provate e le parole della proprietaria sulla sua pagina Facebook.

E’ datata 17 giugno 2022 ed è stata ritrovata nel “cappellone nuovo” del cimitero ma molto probabilmente è volata via dalla tomba sulla quale era stata amorevolmente adagiata. A raccontarlo è la donna che ha ritrovato la lettera che nel suo post Facebook spiega l’accaduto prima di condividerne la foto. Dall’immagine pubblicata si leggono solo le prime righe della struggente lettera, la donna tiene infatti nella mano la lettera piegata, custodendola come fosse la sua.

Le parole al papà

Dalle prime lettera traspare subito il vortice di emozioni dentro il quale quella bambina, ormai donna, si è ritrovata. “Ciao papà, mi manchi tanto, mi sei sempre mancato tanto, mi sono diplomata e non c’eri, ho preso la patente e non c’eri, mi sono laureata e non c’eri, mi sono sposata e non c’eri” queste le prime righe. Parole colme di tristezza di una donna adulta che ha affrontato i momenti belli, come quelli brutti, senza la spalla forte del papà su cui piangere o gioire.

Perdere una figura così importante quando si è così piccoli può essere destabilizzante, immersi in un dolore e in una realtà che ti ha tolto prima ancora di “darti”. Motivo per cui le parole che seguono scritte dalla donna sfociano in un racconto di “rabbia”. “Ho vissuto quasi tutta la mia vita senza di te, ti ho pensato tanto, ti ho odiato perché sei andato via presto, lasciandomi qui a cavarmela da sola, quando ero solo una bambina”

Un’odio che è la manifestazione di quanto amore questa bambina avesse per il papà e di quanto questa donna avrebbe voluto avere l’opportunità di condividere con lui la propria vita. Non sappiamo cosa abbia scritto poi nella lettera. Possiamo però immaginare le “montagne russe” d’emozioni che hanno coinvolto questa piccola bambina, ormai donna, che nient’altro voleva se non un papà con il quale piangere e gioire. Cercando solo un contatto con lui, volendo raccontargli della sua vita e delle sue emozioni, questa dolce figlia ha in realtà commosso il web.