In arrivo temporali e grandine, ma l’estate non è finita: le previsioni

Un ciclone dai Balcani sta spingendo aria instabile verso il meridione e parte delle regioni centrali con temporali anche intensi, durante il weekend si aprirà la porta atlantica e dalla Francia potrebbero arrivare piogge e temporali soprattutto verso il Nord. L’estate sembra subire una battuta di arresto, i temporali saranno più frequenti ma la prossima settimana potrebbe essere decisamente migliore, gradevole e soleggiata da Nord a Sud.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, indica la possibilità ancora di forti temporali al Sud nelle prossime ore, a causa del mare molto caldo, fino a 27/28°C e della convergenza dei venti, soprattutto intorno allo Stretto di Messina e alla Sicilia settentrionale. Anche in Calabria possibili nubifragi, fino alla Basilicata meridionale, il Metaponto. Al Centro insisterà una certa instabilità su Abruzzo, Molise e Basso Lazio, altri acquazzoni non si escludono tra Puglia e Campania mentre al Nord e sul resto del Centro il tempo sarà ottimo, seppur via via più caldo durante il giorno. Al Sud previsti temporali intensi tra Calabria e Sicilia orientale per la presenza di un ciclone sui Balcani meridionali che si sposterà lentamente verso la Grecia. Da domani rovesci meno diffusi e più concentrati a ridosso delle montagne, mentre il weekend vedrà un miglioramento al Sud.

Nel dettaglio – Mercoledì 24. Al Nord: bel tempo e caldo gradevole. Al Centro: cielo poco nuvoloso, qualche addensamento sul Lazio. Al Sud: ancora temporali, specie su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

– Giovedì 25. Al Nord: dal pomeriggio temporali sui rilievi del Triveneto e sul Friuli Venezia Giulia. Al Centro: un po’ instabile sul basso Lazio. Al Sud: temporali in Calabria, meno probabili altrove.

– Venerdì 26. Al Nord: soleggiato e caldo ma con temporali pomeridiani. Al Centro: cielo poco nuvoloso con temporali pomeridiani a ridosso dei rilievi. Al Sud: lieve miglioramento con qualche acquazzone residuo specie nelle zone interne.