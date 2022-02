Michele muore nell’incidente autostradale, dramma in provincia di Napoli

Ieri pomeriggio Michele Casillo è morto nell’incidente avvenuto sull’A30. Il 37enne, originario di San Giuseppe Vesuviano, sarebbe finito contro un tir nei pressi dell’uscita autostradale di Palma Campania. Il giovane barbiere è stato soccorso dall’ambulanza e dalla polizia stradale di Caserta Nord. Il corpo esanime è stato trasferito all’obitorio dell’università di Napoli per i rilievi effettuare gli esami autoptici. Dunque sulla morte del giovane indaga la Procura della Repubblica di Nola.

LE DEDICHE PER MICHELE

“Oggi è un giorno triste 😞, ci lascia una caro allievo, un ragazzo che faceva km per venire ad allenarsi da noi. Ci lascia un ragazzo buono e solare, di soli 37 anni, padre di 3 splendidi bimbi, in un incidente stradale. Da quando abbiamo cambiato sede ti chiamavo per farti tornare ad allenare, con dispiacere mi dicevi “Antonio la strada è troppo lunga, non faccio in tempo con il lavoro”…proprio la strada ti è stata fatale. Il box CrossFit Scafati ti piange, la tua classe delle 7 del mattino è incredula e addolorata, io come coach e come amico non posso fare altro che dedicare un WOD in tua memoria ❤️ Riposa in pace grande Mike e allenati con noi da lassù 😔”, scrive la pagina Crossifit Scafati.

Condoglianze poste anche da Alessandro: “Oggi San Giuseppe Vesuviano piange un suo compaesano per la scomparsa di Michele Casillo tragicamente scomparso in un incidente stradale. Giovane barbiere, marito e padre di tre splendidi bambini. Micky riposa in pace e che la terra ti sia lieve. Veglia su tutta la tua famiglia“