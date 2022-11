Napoli piange Michele Ragosta, addio al titolare dello storico ristorante

Dolore a Napoli per la scomparsa di Michele Ragosta. L’uomo, 59 anni, era da oltre 30 anni titolare del ristorante Al Caminetto. A stroncarlo sarebbe stato un malore improvviso. I funerali si terranno quest’oggi alle 16 presso la Chiesa Santa Maria di Bellavista a Piazza Salvatore Di Giacomo in Via Posillipo.

Tantissime le dediche apparse in poche ore sui social. “Hai fatto la storia” scrive il nipote. “Caro Michele hai voluto sempre stupirci….beh…ci sei riuscito anche stavolta R.I.P”, “Profondamente addolorato una bravissima persona e amico, quante volte siamo stati al suo ristorante, sentite condoglianze ai familiari ed un forte abbraccio”, “Lo zio Michele di tutti” alcuni dei commenti su Facebook.