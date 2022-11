Montascale in condominio, 4 cose da sapere

Chi desidera installare un montascale in condominio deve assolutamente prestare attenzione ad alcuni fattori e conoscere determinate normative. Sicuramente affidarsi ad una ditta specializzata consentirà di portare a termine l’operazione senza difficoltà. Tuttavia, è sempre importante saperne di più ancor prima di contattare dei professionisti, in modo da non farsi trovare impreparati e da evitare inutili problemi. Qui di seguito elenchiamo alcune informazioni essenziali e da non sottovalutare.

1. Il consenso dei condomini e l’assemblea condominiale

Prima di far installare un montascale per disabili, è importante ricordare che uno stabile condominiale è un edificio in cui abitano più persone. Se la seduta mobile dovrà essere montata in aree di uso comune, sarà quindi opportuno ottenere il consenso degli altri condomini. Si dovrà perciò richiedere la convocazione di un’assemblea condominiale durante la quale si potrà discutere l’installazione dell’impianto che consentirà di superare le barriere architettoniche presenti nello stabile.

La persona che desidera procedere all’installazione del montascale in condominio dovrà presentare una richiesta scritta all’attuale amministratore. All’assemblea potrà mostrare agli altri condomini alcuni progetti e preventivi, relativi ad esempio ai prodotti reperibili su siti specializzati, per poi attendere la votazione. Per procedere con il lavoro sarà importante ottenere il consenso della maggioranza dei condomini. Qualora la persona disabile non riesca ad ottenere il consenso oppure una risposta entro tre mesi dalla richiesta scritta, potrà comunque effettuare l’installazione ma dovrà pagare tutto in autonomia.

2. Uso esclusivo o collettivo?

In uno stabile condominiale si può integrare un montascale sia ad uso esclusivo che ad uso collettivo. Nel primo caso potrà tenere le chiavi dell’impianto solo la persona che lo utilizzerà. Qualora, invece, il montascale in condominio sia ad uso collettivo, si dovranno fornire le chiavi a tutti i condomini che hanno prestato il consenso all’installazione. In alternativa si potranno fornire dei radiocomandi che consentiranno al bisogno di richiamare l’apparecchio elevatore al piano desiderato.

3. Attenzione ad alcune normative

Quando si desidera installare un montascale nel condominio è utile conoscere alcune normative e, più in particolare, la legge n.13/1989 . Quest’ultima riguarda proprio il diritto alla mobilità e al superamento delle barriere architettoniche, ovvero un diritto garantito per legge. Bisogna però considerare che le normative affermano inoltre che gli interventi eseguiti per l’installazione di impianti per il superamento delle barriere architettoniche non devono assolutamente influenzare in modo negativo la sicurezza e la stabilità dell’edificio. Non devono neanche alterarne il decoro da un punto di vista dello stile architettonico. In più non bisogna dimenticare che, trovandosi in parti comuni, i montascale non devono in alcun modo creare intralcio o difficoltà agli altri condomini.

Ecco perché è sempre fondamentale affidarsi ai professionisti del settore. Essi potranno installare correttamente il montascale in condominio, nonché proporre i modelli più adeguati e meno ingombranti.

4. Il pagamento del montascale in condominio: a chi spetta?

Il mercato offre diverse soluzioni, tra le quali si possono trovare offerte per prezzi montascale per tutte le necessità. Come abbiamo anticipato, nel caso in cui la maggioranza dei condomini non sia d’accordo, sarà il richiedente a dover pagare tutte le spese. Qualora, invece, si ottenga il consenso della maggioranza, saranno i condomini consenzienti a pagare le spese per l’acquisto e l’installazione. Le spese verranno suddivise in proporzione ai millesimi di proprietà di ciascuno. Successivamente verranno suddivise allo stesso modo anche le spese per la manutenzione.

Gli inquilini che accettano di installare il montascale in condominio potranno fruire di interessanti agevolazioni, come le detrazioni fiscali previste per l’abbattimento delle barriere architettoniche o per la ristrutturazione edilizia. Chi richiede l’installazione e dovrà accollarsi le spese, se è in possesso di un certificato di invalidità al 100%, potrà invece avvalersi delle detrazioni previste per le sue spese sanitarie.