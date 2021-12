È morta Lina Wertmüller, addio alla regina del cinema innamorata follemente di Napoli

È morta Lina Wertmüller, una delle più grandi registe italiane, aveva 93 anni. A diffondere la notizia sui social un amico di famiglia. Protagonista del nostro cinema con film passati alla storia come Mimì metallurgico ferito nell’onore, Film d’amore e d’anarchia o Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto.

Origini aristocratiche e svizzere, sposata allo scenografo Enrico Job, è stata la prima donna nella storia ad essere candidata all’Oscar, nel 1977, come migliore regista (ma anche per il miglior film straniero e migliore sceneggiatura) per ‘Pasqualino Settebellezze’. Solo nel 2020 le è stato assegnato il Premio Oscar alla Carriera.

“Innamorata follemente di Napoli”

Anni fa, la regista romana non nascose il suo amore per Napoli, sempre molto presente nei suoi film. “È una perla rara” disse. Tantissimi i film girati nella città partenopea, anche insieme ad attrici del calibro di Sophia Loren.