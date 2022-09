Casalnuovo, gli rubano la Vespa del nonno da un garage: “Devo ritrovarla, ero legatissimo”

Non c’è pace per i cittadini napoletani e campani, messi in ginocchio dai continui furti. A Casalnuovo di Napoli, un ladro dopo essersi introdotto in un garage privato, forzando la serranda, ha portato via una Vespa d’epoca trascinandola caricandola in auto. Una 50c del ’66.

“Si è introdotto dall’entrata delle scale forzando la porta principale ed è sceso giù nel garage per poi rompere il motore della serranda e aprirla. Vorrei tanto poterla ritrovare, a quella Vespa ci sono veramente molto affezionato perché è un ricordo di mio nonno a cui essa apparteneva” racconta la vittima del furto che si è rivolto al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“Esprimiamo la nostra solidarietà al sig. Antonio e gli daremo una mano a ritrovare la Vespa del nonno. ”- commenta Borrelli con il rappresentante territoriale del Sole che Ride Rosario Visone –“Avvengono troppi furti, in qualsiasi parte del territorio ed ad ogni ora del giorno e della notte, nessuno è più al sicuro. Serve subito, come stiamo chiedendo da tempo, un nuovo ed efficace piano sicurezza con una maggiore videosorveglianza e più agenti per le strade”.

