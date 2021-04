Il noto street-artist Jorit ha comunicato con un post su Facebook che realizzerà a Giugliano, sul tetto della metropolitana, un murales raffigurante il volto di Giambattista Basile.

Jorit abbellirà la metropolitana di Giugliano

Come ci tiene a precisare lo stesso Jorit nel suo post, il suo intento è di dare lustro allo scrittore e poeta giuglianese del Seicento.

“Chi conosce Giambattista Basile? Pochi immagino… chi conosce la fiaba di Cenerentola? Tutti immagino e non solo in Italia ma in tutto il mondo, bhe sappiate che Cenerentola così come tantissime altre fiabe poi riprese e portate al grande pubblico da Disney sono state scritte da un Giuglianese, Basile appunto.

Questa sotto sarà Il suo sguardo!”

L’opera ritrarrà lo scrittore giuglianese Basile

Basile è stato uno dei massimi esponenti della poetica del Seicento, autore della raccolta di fiabe in lingua napoletana conosciuta con il nome de “Lo cunto de li cunti“.

Seconda opera per Jorit a Giugliano

Per Jorit si tratterà della sua seconda opera sul suolo giuglianese. Il suo primo lavoro a Giugliano, nella zona della Resit, è stato il murales raffigurante il giornalista Giancarlo Siani, vittima della camorra.

L’arte di strada come messaggio di speranza

Le scelte artistiche del giovane artista napoletano sono molto peculiari così come i luoghi dove decide di creare le sue opere. Luoghi degradati o di periferia, luoghi difficili in cui far trionfare la bellezza e lanciare messaggi di speranza. Infatti Jorit con la sua arte e con il suo stile caratteristico dà lustro a persone che hanno lottato per un ideale o che hanno arricchito di bellezza la nostra vita e ci invita a seguirne l’esempio per migliorare la nostra terra.

Così qualche anno fa in un’intervista Jorit spiegava la sua scelta artistica di raffigurare i volti: “Credo che il volto sia la parte che esprima più emozioni in assoluto, basta considerare che l’occhio umano percepisce i sentimenti dell’interlocutore grazie a movimenti millimetrici delle espressioni per capire l’importanza che ha per tutti noi. Tutti i volti hanno una sorta di magia in sé, qualcosa di speciale e di segreto da raccontare”.

