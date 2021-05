Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via detta Pacifico per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti dalla pubblica via. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato in strada un uomo che stava facendo esplodere 10 “batterie” di fuochi d’artificio. I fuochi per festeggiare la prima comunione della nipotina. Inoltre diverse persone presenti intente ad ammirare lo “spettacolo”.

V.T., 31enne napoletano con precedenti di polizia, denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose. Infine, l’uomo e altre sei persone, suoi familiari, sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

Potrebbe interessarti anche

Stanotte, dopo le 02.00, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in largo Sermoneta hanno controllato sette giovani. I ragazzi si intrattenevano con quattro amici a bordo di un’auto lungo la strada. Poco dopo, gli agenti del Commissariato Posillipo, nel transitare in via Calata Ponticello a Marechiaro, hanno udito un vociare di numerose persone che si trovavano nei pressi di un ristorante chiuso.

I poliziotti hanno sanzionato complessivamente 27 persone, di età compresa tra i 19 ed i 33 anni. Inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché si trovavano fuori dalla loro abitazione senza alcun giustificato motivo in orario non consentito.