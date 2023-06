Napoli, Bayern pronto a pagare la clausola di Kim: il punto sul mercato in uscita

PUBBLICITÀ

In attesa di scoprire quale sarà il nuovo allenatore, in casa Napoli si cominciano a delineare le strategie di mercato. Soprattutto quello in uscita, visto che per quello in entrata bisognerà prima attendere l’ufficialità del nuovo tecnico. Stando alle ultime voci, in pole per la panchina azzurra ci sarebbe Galtier, che ritroverebbe Victor Osimhen, allenato ai tempi del Lille.

Stando a quanto riportato da Sky Sport Germania (e confermato da Gianluca di Marzio), il Bayern Monaco punta forte Kim Minjae. Il Club bavarese è infatti in pole per il difensore coreano, che può davvero lasciare Napoli dopo un solo anno. Superata la concorrenza del Manchester United, il Bayern sembra fortemente intenzionato a pagare la clausola rescissoria che varia tra i 45 e i 60 milioni di euro (a seconda del club interessato e ai suoi parametri).

In uscita dal Club azzurro ci sarebbe anche Diego Demme. Il centrocampista tedesco, arrivato nel 2020 dal Lipsia, non ha praticamente quasi mai giocato negli ultimi due anni (a causa anche di qualche infortunio). Su di lui è forte l’interesse dell’Herta Berlino, anche se al momento la pista è piuttosto fredda.

Capitolo Osimhen: ad oggi il Napoli, come confermato anche da Aurelio De Laurentiis, non è intenzionato a cedere il proprio gioiello. Anzi, in settimana, scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito, “è in programma un incontro tra il presidente e l’attaccante: sul tavolo il futuro del classe 1998”. “L’attaccante nigeriano – scrive l’esperto di calciomercato – ha un contratto fino al 30 giugno 2025 e non ha chiuso le porte a un rinnovo, ma dipende dalle condizioni. Tra le parti c’è un rapporto di grande serenità. Inoltre, l’entourage del classe 1998 vuole anche sapere la cifra per un’eventuale cessione”.