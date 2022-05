Napoli blindata per il Giro d’Italia, chiuse le strade e le uscite della tangenziale

In occasione del 105° Giro d’Italia che toccherà la città di Napoli sabato 14 maggio, è stato disposto un particolare dispositivo di traffico. Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante saranno sabato 14 alle ore 13 in Piazza del Plebiscito.

Il percorso della tappa del Giro d’Italia a Napoli

Nel giorno di sabato 14 maggio 2022 si svolgerà l’8^ tappa del Giro d’Italia 2022, da Napoli a Monte di Procida. La carovana rosa proveniente da Potenza vede il km zero in via Caracciolo. Al via si dirigerà su via Orazio salendo fino a via Petrarca per poi scendere Coroglio, raggiungere piazzale Tecchio. Da qui, attraverso Pozzuoli e altri comuni flegrei, si spingerà a Monte di Procida.

Il servizio disposto dal Comando di Polizia Locale

Imponente il servizio predisposto dal Comando della Polizia Locale di Napoli che impegnerà in strada circa 600, tra agenti e ufficiali, in 115 postazioni cui si aggiunge il personale di coordinamento in centrale. Il dispositivo prevede la chiusura di diverse arterie della città, oltre che di alcune uscite della tangenziale.

Le strade chiuse al transito per il Giro d’Italia

In particolare, dalle ore 10 alle ore 14.30 (e comunque fino al cessate esigenze) è prevista la chiusura delle seguenti strade, interessate dal Giro d’Italia: via Cesario Console – via Chiatamone – via Alessandro Dumas Padre. Inoltre, dalle ore 10, alle 17.30 le forze dell’ordine hanno disposto il divieto di transito in: piazza Vittoria – via Caracciolo – viale Anton Dohrn – piazza della Repubblica – viale Gramsci – piazza Sannazaro – via Mergellina – via Orazio. E ancora: via Petrarca – via Manzoni – via Boccaccio – discesa Coroglio – via Coroglio – via Pasquale Leonardi Cattolica – via Cavalleggeri d’Aosta – via Diocleziano – piazzale Tecchio – viale J.F. Kennedy – via Nuova Agnano – via Provinciale San Gennaro. Divieto di transito disposto anche in molte zone del centro storico e di Fuorigrotta.

Divieto di immissione, attraversamento e sosta nelle vie interessate dal percorso

E’ ovviamente in vigore il divieto di immissione nelle vie interessate dal percorso degli atleti (precedentemente elencate), provenienti dai passi carrabili e dalle aree e strade con esse confinanti. Così come la sospensione degli attraversamenti pedonali e il divieto di attraversare i tratti interessati dalla gara. Nelle stesse aree è, inoltre, previsto il divieto di sosta con rimozione coatta di ogni tipo di vettura, eccetto quelle autorizzate.

Sospensione attività Food Truck e uscite dell’autostrada chiuse

Per l’evento è stata disposta la sospensione dell’attività di Food Truck in concomitanza con la tappa del Giro d’Italia. In particolare i furgoni mobili per la ristorazione posizionati su Viale Dohrn rimarranno chiusi dalle 8 alle 22 il giorno 14 mentre quelli posizionati a Largo Sermoneta resteranno chiusi dalle ore 8 del 13 maggio fino alle ore 22.00 del 14. Tangenziale: dalle ore 11 alle ore 18 del 14 maggio verranno effettuate le chiusure al traffico degli svincoli d’uscita: Fuorigrotta in entrambe le direzioni; Agnano in entrambe le direzioni; Via Campana in direzione Ovest/Pozzuoli.