Malore dopo una pallonata al petto, 13enne salvato dal primario in spiaggia

Una forte pallonata in petto, mentre giocava in spiaggia, gli ha provocato uno ‘stupor cardiaco‘, con il cuore andato in asistolia. Per sua fortuna, l’intervento del primario del pronto soccorso, che passeggiava casualmente sul lungomare, è stato decisivo per salvargli la vita.

Tragedia sfiorata, nel primo pomeriggio di ieri, a Giulianova (Teramo). Il ragazzo, un 13enne, era insieme ad alcuni compagni di scuola quando una fortissima pallonata lo ha colpito al petto. L’adolescente ha iniziato a barcollare, prima di accasciarsi privo di sensi. Come spiega Francesco Marcozzi per Il Messaggero, gli amici avevano subito chiamato il 118 ma i primi soccorsi sono arrivati dal dottor Piergiorgio Casaccia, primario del pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova. Una volta portato in ospedale, il ragazzo è stato poi assistito dai medici di Cardiologia e, una volta migliorate le sue condizioni, trasferito a Teramo. Ora è ricoverato in osservazione e in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione.