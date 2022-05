Arriva il Giro d’Italia a Napoli, scattano decine di multe nelle strade interessate

La Polizia Municipale ha predisposto ,nei giorni precedenti la tappa del Giro d’Italia prevista a Napoli sabato 14 maggio, un’attenta bonifica sul tracciato interessato all’8° Tappa. Nella sola area di Fuorigrotta l’Unità Operativa territoriale ha istituito alcuni posti di controllo, a seguito dei quali sono stati redatti 49 verbali per infrazioni al codice della strada. 14 i veicoli sottoposti a sequestro giudiziario, 13 perché sorpresi a circolare privi della copertura assicurativa ed uno perché messo in circolazione sebbene già vincolato da un precedente fermo. 4 i motoveicoli sospesi dalla circolazione ed affidati in custodia perché il conducente non indossava il casco protettivo, 4 le auto sottoposte a fermo perché i conducenti non avevano mai conseguito la patente.

I controlli da parte della Polizia Locale continueranno su tutta la traccia urbana interessata dal passaggio dei ciclisti al fine di rendere sicuro l’andamento della gara.

La tappa di sabato 14 maggio – l’ottava del Giro da Napoli a Napoli attraverso Pozzuoli, Quarto, Giugliano, Bacoli e Monte di Procida con un omaggio a Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 voluto dalla Città Metropolitana di Napoli – sarà la 45ma volta del Giro nella città partenopea (dopo Milano e Roma la città con più passaggi) dove torna a distanza di nove anni.

l percorso

Una tappa breve, di soli 153 km, ma intensa, con un dislivello di 2.130 metri, che potrà regalare delle sorprese. La carovana rosa si muoverà alle 13.30 da Piazza del Plebiscito. In senso tecnico la partenza scatterà alla Rotonda Diaz, intorno alle 13.35. Il gruppo salirà sulla collina di Posillipo e Coroglio, e da Agnano proseguirà nel comune di Pozzuoli verso la Solfatara. Da lì, percorrendo la Via Consiliare Campana, gli atleti giungeranno a Quarto, dove si immetteranno sulla statale per poi uscire a Lago Patria costeggiando l`area di Liternum, nel territorio del comune di Giugliano, e portarsi sulla vecchia via Domitiana. Proseguendo in direzione Pozzuoli, gli atleti entreranno nella penisola flegrea dove effettueranno un circuito impegnativo di circa 19 km attraversando i comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, da percorrere quattro volte. Due i traguardi volanti, uno al km 37,4, nei pressi del Lago Patria- Liternum, e un altro al km 115,7, a Bacoli, cui si aggiunge un gran premio della montagna di quarta categoria al km 118,7, a Monte di Procida. Al termine dei 4 giri si rientra a Napoli, sul lungomare di via Caracciolo, dove ad aggiudicarsi la vittoria -intorno alle 17.30 – si presenterà probabilmente un gruppo ridotto per la volata finale.

Gli ultimi km

Ultimi 3 km perfettamente pianeggianti percorrendo via Dohrn e via Caracciolo verso est per effettuare un giro di boa attorno a una rotatoria all’ultimi km e ripercorrere via Caracciolo fino all’arrivo. Rettilineo d’arrivo di 900 m su asfalto.