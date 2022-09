Napoli. Blocca il traffico dopo un incidente, risponde su TikTok alle polemiche: “Ho pianto tutto il giorno per la vergogna”

Ha fatto scalpore quanto avvenuto l’altro giorno all’interno della galleria Vittoria a Napoli dove una donna, coinvolta in un incidente stradale con due macchine, ha bloccato il traffico per diverso tempo. I fatti sono avvenuti lo scorso lunedì. Alle polemiche lei ha risposto sui social.

A riprenderla gli automobilisti innervositi dall’altro lato della galleria che le hanno intimato di smetterla perché stava bloccando tutto. Lei però, visibilmente scossa e alterata, si ostinava a rimanere lì, anche s fossero arrivati i vigli urbani.

“Francesco, questa donna ha bloccato il traffico in galleria per litigare per motivi di viabilità. Oltre ad essere visibilmente ubriaca, questa gente come riesce ad essere sempre così volgare, prepotente ed inopportuna?”

La risposta sui social

La ragazza però, all’indomani del tamponamento, il cui filmato è diventato virale su Instagram (riportato anche dal consigliere Francesco Emilio Borrelli) e Tik ok, ha usato il social cinese per dire la sua. Le sue parole:

“Il sogno della mia vita era diventare famosa come attrice e cantante. Non sapevo di questo video finché un mio amico mi ha fatto notare e quindi ho pianto tutto il giorno per la vergogna. E’ successo che una macchina mi ha sbattuto contro quello davanti a me mentre io ero ferma. Il signore ha osato dirmi che dovevo pagare io i danno e non l’ho trovato giusto semplicemente perché ero io la vittima che stava in mezzo.

La signora dietro mi ha tamponata mentre ero ferma e mi ha anche detto che la mia macchina non si era fatta nulla di che e siccome è vecchia. E’ vero lo è ma mi permette di andare a lavorare ogni giorno, per me è indispensabile. In ogni caso questo video è diffamazione, aiutatemi a segnalarlo perché rivolgermi alle autorità mi fa perdere tempo. Non è corretto riprendere persone a loro insaputa”.