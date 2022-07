Falsificava cartelle cliniche e dichiarava interventi mai fatti, arrestato cardiologo a Napoli

A Napoli un medico specializzato in cardiologia è finito in manette ed è attualmente ai domiciliari. L’uomo, difatti, è gravemente indiziato dei reati di concorso in falso ideologico e materiale, violenza private e violenza o minaccia a commettere reato.

Il cardiologo falsificava cartelle cliniche e di aver svolto alcune operazioni

L’indagato avrebbe falsificato diverse cartelle cliniche, attestando inoltre di aver eseguito, presso una clinica di Napoli, alcune operazioni chirurgiche che, però, in realtà non si erano svolto con il suo diretto intervento.

Secondo il NAS e la Procura, il chirurgo avrebbe falsificato varie cartelle cliniche, attestando di aver eseguito, presso una clinica di Napoli, operazioni chirurgiche al cuore (come sostituzioni di valvole, installazione di stent coronarici, etc. etc.). In realtà gli interventi non si erano svolti con la presenza dell’interessato. I carabinieri hanno interrogato le equipe mediche, quelle che hanno eseguito le operazioni. A quel punto, i componenti hanno confermato la sua assenza in sala operatoria. Ma la sua firma sulle cartelle cliniche c’era.