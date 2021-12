Napoli. “Chi sei tu?”. Il proprietario muore, lui occupa la casa abusivamente

La Polizia Municipale reparto Tutela Patrimonio, è intervenuta, su segnalazione di alcuni cittadini, in Viale Colli Aminei, per una presunta occupazione di un appartamento di proprietà del Comune di Napoli.

Giunti sul posto gli Agenti hanno accertato la effettiva occupazione abusiva avvenuta dopo il decesso dell’inquilina legittima assegnataria, riscontrando all’interno dell’immobile ancora tutti gli effetti personali della stessa.

Gli Agenti hanno identificato l’occupante abusivo, un napoletano di 30 anni, che dichiarava di aver occupato l’alloggio per necessità. Lo stesso è stato deferito all’ AG ed allontanato dall’abitazione, che è stata posta sotto sequestro e messa in sicurezza.

Napoli, 7mila alloggi occupati da abusivi: per il Comune ​buco da 700mila euro

Un incredibile patrimonio di circa 24mila alloggi, di cui circa un terzo sono appartamenti occupati abusivamente. È l’allarmante dato che emerge esaminando il report del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli utile per rendicontare i fitti incassati – solo in teoria – e che dovrebbero servire per rimpinguare il disastrato bilancio delle casse comunali. Nessun quartiere cittadino è risparmiato dal fenomeno: da Agnano a Ponticelli.