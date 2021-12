“Se mi cacciate mio figlio non mangia”, lite tra artista di strada e agenti in via Toledo [Video]

Lite in via Toledo quella avvenuta ieri tra un artista di strada e alcuni agenti della polizia municipale. La discussione è nata quando gli agenti hanno chiesto all’uomo di liberare la strada, con quest’ultimo che però non è riuscito a contenere la rabbia a seguito della richiesta. I passanti, però, hanno mostrato piena solidarietà all’artista donando anche diverse offerte.

L’uomo si trovava all’incrocio pedonale con la vicina via Armando Diaz, nel piazzale Enrico Berlinguer che collega a piazza Matteotti. Spesso, in zona, sono presenti anche altri artisti viste anche le uscite di metropolitane e gli uffici pubblici e privati in zona.

“A casa ho un bambino di 6 anni, se tu mi cacci, stasera non mangia“, ha gridato l’uomo, indicando anche gli strumenti che aveva con sé, agli agenti che gli avevano chiesto di andarsene. Sul posto i passanti hanno mostrato solidarietà all’uomo, donandogli diverse offerte dopo una prima esibizione e la discussione con gli agenti.