«Lottiamo per quello che ci appartiene», l’appello del giocatore del Napoli

Nikita Contini, portiere del Napoli attualmente in prestito in Serie B al Vicenza, ha espresso la sua vicinanza all’Ucraina. Il giocatore, infatti, è originario del Paese che attualmente è in ginocchio a causa degli attacchi della Russia.

Il post su Instagram di Nikita Contini

«Questo è il paese delle mie origini, dove sono nato e ho mosso i primi passi fino a 3 anni prima di arrivare in Italia. Ho forti radici del popolo Ucraino, noi non molliamo mai e lottiamo per ciò che ci appartiene, ciò che è nostro. E così sarà!»

«Tutto quello che sta accadendo adesso mi sembra surreale, non ci credo ancora, non posso credere che nel 2022 si arrivi fino a questo punto. Oggi è un giorno triste per l’intera umanità. Mi auguro che tutto questo finisca il prima possibile e sono vicino a tutti gli Ucraini, a tutte le vittime e a tutte le persone che ora sono in preda al terrore, a tutte le persone che stanno combattendo per la proprio terra e per i propri diritti. SONO VICINO ALLA MIA MADREPATRIA!»