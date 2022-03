Napoli, i nuovi Smatch-Omega già rivenduti sul web a 1800 euro

Alcuni hanno addirittura dormito davanti al negozio. Altri si sono messi in coda fin dal primo mattino di sabato per aggiudicarsi il nuovissimo Bioceramic MoonSwatch Omega. Anche la sede della Swatch di Napoli, situata in in piazza Trieste e Trento, così come quelle di diverse città italiane, è stata letteralmente presa d’assalto nelle ore immediatamente successive al lancio. In tanti hanno voluto accaparrarsi il nuovo orologio in collaborazione con Omega dal costo di 260 euro.

L’orologio, nato dall’inedita collaborazione tra Omega e Swatch (entrambi di proprietà di Swatch Group), è una reinterpretazione (più a buon mercato) dello Speedmaster Moonwatch, il prodotto di punta di Omega. l nuovo prodotto è disponibile in undici modelli che hanno il nome di altrettante (ipotetiche) missioni spaziali su altrettanti corpi celesti (Terra, Sole, Luna, Plutone, Urano, Marte, Venere, Saturno, Giove, Nettuno e Mercurio).

Tra i centinaia in fila davanti allo store di Napoli c’erano – oltre agli appassionati – anche chi ha acquistato l’orologio per un secondo fine. Nelle ultime ore, infatti, alcuni rivendono già il MoonSwatch Omega sul web ad un prezzo maggiorato circa 7 volte in più rispetto a quello di acquisto: 1800 euro.

MoonSwatch Omega: perché sono così attesi

Gli indizi su cosa sarebbe accaduto a marzo di quest’anno Swatch e Omega ce li avevano dati attraverso la loro campagna pubblicitaria. Avevano suggerito anche una data per rendere tutto più realistico: il 26 marzo 2022. Tuttavia, è stato difficile credere a una collaborazione così sorprendente, probabilmente una delle più importanti nella storia dell’orologeria.



Per la prima volta nella storia i marchi del gruppo Swatch collaborano tra loro e danno vita a un’interpretazione accessibile dello Speedmaster Moonwatch, realizzato questa volta in bioceramica, disponibile, solo nei negozi fisici, in undici versioni diverse e ispirate ad altrettante futuribili missioni spaziali.