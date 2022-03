Rubano in 2 supermercati di Napoli e Giugliano, beccati durante lo scarico

Rubano nei supermercati di Napoli e Giugliano, beccati durante lo scarico. Domenica a Succivo i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà due persone. Si tratta di un 56enne di Sant’Antimo e un 49enne di Cesa per appropriazione indebita e ricettazione. Entrambi sono stati sorpresi dai militari della stazione di Sant’Arpino mentre erano intenti a scaricare generi alimentari da un furgone e a caricarli su un’autovettura.

A seguito di immediati accertamenti è emerso che la merce era stata indebitamente sottratta in due punti vendita di una catena di supermercati con sede a Napoli e Giugliano. I generi alimentari recuperati, per un valore di circa 500 euro, sono stati restituiti al legittimo proprietario.

ALTRI FURTI CONTRO I SUPERMERCATI

Lo scorso 21 gennaio sono stati beccati con la sega elettrica al centro commerciale a Miano. I carabinieri della stazione di Secondigliano arrestavano per furto aggravato due persone, Ferdinando Aruta e Emilia Libero, di 44 e 36 anni, entrambi del quartiere Miano. Sono stati sorpresi in uno dei locali del centro commerciale in piazza Madonna dell’Arco. Utilizzando una sega elettrica stavano rimuovendo delle lastre di rame da alcune vasche di raffreddamento della birra. Finiti in manette i 2 sono stati sottoposti ai domiciliari, in attesa di giudizio.