Napoli in ritiro, ufficilizzate le prime amichevoli estive dei Campioni d’Italia a Dimaro

Dopo la stagione che ha regalato ai tifosi del Napoli il tanto atteso Scudetto, il Napoli riparte per la prossima stagione. La speranza è ripetere il successo, ma c’è da lavorare. Ora, parte il precampionato. Solito raduno in Trentino Alto Adige in cui Garcia conoscerà i suoi nuovi giocatori. In programma già i primi test estivi.

Il ritiro a Dimaro e le amichevoli in programma

La città di Dimaro, provincia di Trento, ospiterà la squadra di Garcia dal 14 al 25 Luglio. Seconda parte dell’estate azzurra invece a Castel di Sangro (AQ), dal 28 Luglio al 12 Agosto. Per il ritiro di Dimaro già sono state fissate le prime amichevoli: il 20 Luglio i Campioni d’italia affronteranno la squadra locale dell’Anaune, che l’anno scorso ha visto l’esordio in azzurro di Khvicha Kvaratskhelia. Finì 10-0 e fu show per il georgiano, che mise a segno due gol e un assist.

Il 24 luglio invece sarà la volta della SPAL. La squadra di Ferrara è retrocessa quest’anno in Serie C, dopo una brutta stagione in serie cadetta, e per prepararsi a risalire affronterà il Napoli.

I prezzi per Napoli-SPAL

Già sono in vendita su Liveticket.it i biglietti per la partita contro la SPAL, che si terrà il 24 Luglio alle ore 18:00. Questi i prezzi e le informazioni di acquisto:

“• Tribuna Coperta 22 € • Curva Carciato 16,50 € • Curva Meledrio 16,50 €

• I biglietti non sono rimborsabili, per eventuali richieste di rimborso contattare l’ufficio Informazioni al numero +39 0463 986113

• Per i bambini sotto i 5 anni, in presenza di adulto pagante, è possibile ritirare un omaggio direttamente al botteghino previa comunicazione al numero +39 0463 986113 al fine di farsi riservare il posto.

• L’accesso delle tribune dello stadio di Dimaro sarà disciplinato in base ai Protocolli FIGC. È necessario esibire agli addetti al controllo oltra al titolo del biglietto acquistato, anche il documento di identità.”

Le maglie per la prossima stagione

Intanto, sono tanti i fan che aspettano di vedere la divisa che il Napoli indosserà la prossima stagione. Ed è una maglia speciale, perchè sarà quella con il Tricolore in petto dopo la vittoria dello Scudetto la scorsa stagione. La maglia verrà presentata con un evento speciale Lunedì 10 alle lore 15:00 sulla Nave MSC World Europa. La scelta è stata quella della nave poichè MSC sarà da quest’anno il nuovo Main Sponsor della maglia azzurra, andando a sostituire lo storico Lete.